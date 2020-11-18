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18 ноября 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Геннадий Онищенко, АГН Москва/Global Look Press

Депутат Госдумы, академик РАН, доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал способы повысить сопротивляемость организма коронавирусу нового типа.

По словам Онишенко, в настоящий момент ситуация с COVID-19 осложняется наступлением холодов. Именно поэтому, как отметил доктор медицинских наук, важно, чтобы в домах была адекватная температура.

Геннадий Онищенко в беседе с Радио Sputnik порекомендовал людям максимально внимательно относиться к своему здоровью, всегда одеваться по сезону, поскольку любая простуда будет "работать на мельницу" коронавирусной инфекции. Кроме того, следует хорошо питаться, регулярно следить за уровнем витамина D, держать себя в тонусе и не забывать о спорте.

Бывший главный санитарный врач России также выразил уверенность в том, что тотальные ограничения в связи с COVID-19 большого эффекта не дают. По его мнению, гораздо эффективней действовать точечно.