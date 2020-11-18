Депутат Госдумы, академик РАН, доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал способы повысить сопротивляемость организма коронавирусу нового типа.
По словам Онишенко, в настоящий момент ситуация с COVID-19 осложняется наступлением холодов. Именно поэтому, как отметил доктор медицинских наук, важно, чтобы в домах была адекватная температура.
Геннадий Онищенко в беседе с Радио Sputnik порекомендовал людям максимально внимательно относиться к своему здоровью, всегда одеваться по сезону, поскольку любая простуда будет "работать на мельницу" коронавирусной инфекции. Кроме того, следует хорошо питаться, регулярно следить за уровнем витамина D, держать себя в тонусе и не забывать о спорте.
Бывший главный санитарный врач России также выразил уверенность в том, что тотальные ограничения в связи с COVID-19 большого эффекта не дают. По его мнению, гораздо эффективней действовать точечно.