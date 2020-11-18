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Путин назвал срок проведения ковид-теста в 48 часов долгим: «Стремиться максимально сократить этот срок»

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин назвал срок проведения ковид-теста в 48 часов долгим: «Стремиться максимально сократить этот срок»
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал сократить срок проведения тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции. При этом глава государства не исключает того, что сбои в точности результата возможны.

«Насколько я понимаю, ни одна тест-система стопроцентного результата никогда не дает, то есть на каждой из этих тест-систем возможны сбои, поэтому вы и перепроверяете... Но все-таки нужно стремиться к тому, чтобы максимально сократить этот срок ... норматив проведения тестирования не позднее 48 часов, все-таки, это тоже долго», - высказал он.

По словам президента, «чем быстрее это выявление происходит, тем меньше шансов, что больной человек заразит вокруг себя близких, коллег».

Сейчас предельным сроком предоставления лабораториями результатов тестов на коронавирус являются 48 часов. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе видеоконференции пояснила, что для точной постановки диагноза требуется перепроверка методом ПЦР.

БА

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