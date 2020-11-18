Милонов заразился коронавирусом

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18 ноября 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Виталий Милонов, сайт Госдумы РФ

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов получил положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. По его словам, он находится на самоизоляции пятый день.

«Коронавирус. Самоизолировался», - подтвердил он.

Ранее сообщалось, что шоумена Сергея Светлакова выписали из больницы после заражения COVID-19.

Однако во вторник, 17 ноября, на 85-м году жизни скончался народный артист России, режиссер Роман Виктюк. 27 октября его госпитализировали с коронавирусом, он находился в свой день рождения в реанимационном отделении. Пресс-атташе Театра Виктюка назвала причину смерти режиссера - это тромбоэмболия.