ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Милонов заразился коронавирусом

, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Милонов заразился коронавирусом
фото: Виталий Милонов, сайт Госдумы РФ

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов получил положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. По его словам, он находится на самоизоляции пятый день.

«Коронавирус. Самоизолировался», - подтвердил он.

Ранее сообщалось, что шоумена Сергея Светлакова выписали из больницы после заражения COVID-19.

Однако во вторник, 17 ноября, на 85-м году жизни скончался народный артист России, режиссер Роман Виктюк. 27 октября его госпитализировали с коронавирусом, он находился в свой день рождения в реанимационном отделении. Пресс-атташе Театра Виктюка назвала причину смерти режиссера - это тромбоэмболия.

БА

В мире

Topwar.ru: после войны с Азербайджаном шансы Карабаха на существование в виде республики свелись к нулю

После войны с Азербайджаном Нагорно-Карабахская Республика будет уничтожена

После шестинедельного вооруженного конфликта с Азербайджаном шансы Нагорного Карабаха на существование в виде республики свелись к нулю. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью