Попова: Роспотребнадзор выявляет в Сибири единичные варианты мутаций коронавируса
17 ноября 2020, 16:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
В Сибири в настоящее время нет своего варианта коронавируса. В пресс-службе Роспотребнадзора во вторник, 17 ноября, уточнили сообщение главного санитарного врача РФ, главы ведомства Анны Поповой о выявлении мутации коронавируса в Сибирском федеральном округе.
По данным Роспотребнадзора, в Сибири выявляются единичные мутации. Ранее сегодня Анна Попова заявила, что в Сибирском федеральном округе может сформироваться новая мутация коронавируса. Глава Роспотребнадзора сослалась на данные исследований генома вируса.
В пресс-службе пояснили, что при плотном мониторинге в российских регионах выявляются мутации, которые распространены в других странах. Так в Сибири в единичных случаях, в ряде регионов европейской части выявлена мутация коронавируса, которая получила распространение в Японии.
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