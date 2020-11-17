Аналитики назвали интересующие граждан России категории товаров во время распродаж в 2020 году

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17 ноября 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

распродажа, pixabay.com

Аналитики рассказали, какие категории товаров со скидкой больше всего интересуют граждан России во время "черной пятницы" в этом году. Результаты исследования поступили в распоряжение журналистов.

Согласно последней информации, в 2020 году на 29% по сравнению с прошлым годом вырос интерес россиян к гаджетам и бытовой технике. В частности, 80% участников опроса заявили о своем интересе к электронике, 7% заинтересованы в онлайн-подписках на кино, книги, музыку или игры, а 4% сообщили о желании заказать продукты со скидкой.

Еще 8% признались, что их интересует одежда, обувь, аксессуары, автомобили, запчасти, абонементы в фитнес-клубы и на массаж, а также путешествия и авиабилеты. Лишь 1% россиян хотят приобрести билеты на различные культурные мероприятия.

Как сообщает RT, 61% опрошенных подчеркнул, что пандемия не оказала никакого влияния на их планы на онлайн-шоппинг во время "черной пятницы".