Эксперты предупредили о готовящихся мошенниками акциях распродаж популярных брендов в Рунете

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26 октября 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

Эксперты в сфере кибербезопасности предупредили россиян о готовящихся мошенниками акциях распродаж популярных брендов в Интернете. В Рунете происходит массовая регистрация доменов с названиями разных известных брендов и окончанием -off (может использоваться для распродаж), например familiya-off.ru, detskiy-mir-off.ru, tele2-off.ru, rosneft-off.ru, citilink-off.ru.

Все домены оформлены через одну российскую компанию-регистратора и привязаны к серверу, находящемуся на технических площадях компании Ispiria из государства Белиз в Центральной Америке. Эта компания нередко используется для хостинга фишинговых и иных вредоносных сайтов. Руководитель блока специальных сервисов компании Infosecurity Сергей Трухачев рассказал, что за один день, 20 октября, сервис выявления угроз Ethic зафиксировал появление 192 таких доменных имен.

Появление около 200 подобных доменов в зоне .ru после 20 сентября зафиксировали и в компании «СёрчИнформ». Бренды очень разнообразные — мебельные компании, ювелирные салоны, сотовый ритейл, магазины одежды. Начальник отдела информационной безопасности этой компании Алексей Дрозд сомневается, что это может быть легальной маркетинговой акцией. На признаки мошенничества указывает и то, что домены зарегистрированы на частное лицо. По данным специалистов, у реальных сайтов компаний другие администраторы.