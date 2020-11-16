Фокин сообщил о нехватке мест для хранения тел в моргах и возросшей нагрузке на патологоанатомов в Ивановской области

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16 ноября 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Морги в больницах Ивановской области не справляются с хранением тел умерших пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Нагрузка на патологоанатомов в регионе серьезно возросла.

Директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин рассказал в понедельник, 16 ноября, что сейчас ищут дополнительные холодильные камеры, так как морги не справляются с хранением тел до выдачи родственникам.

Фокин отметил, что в настоящее время нередко родственники умершего, опасаясь заражения, подолгу не забирают тела, поэтому "снижается и пропускная способность моргов".

По данным оперштаба на 16 ноября, в Ивановской области зафиксированы 13 646 случаев коронавирусной инфекции нового типа. За сутки выявлено 149 новых случаев заражения.

В больницах на лечении находятся 2402 пациента, в том числе на койках с кислородом – 1571 человек. На аппаратах ИВЛ – 67 пациентов.

Выздоровели 9524 пациента с подтвержденным COVID, за сутки выписаны 27 человек, к выписке готовятся еще порядка 100 человек. Скончались 203 пациента с подтвержденным COVID, за выходные зафиксировано шесть летальных случаев.

Срок выполнения теста на наличие коронавируса не должен превышать 48 часов, соответствующее постановление подписано главным санитарным врачом РФ Анной Поповой