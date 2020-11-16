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Названы регионы в РФ, где выявили наибольшее число случаев коронавируса за сутки

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Названы регионы в РФ, где выявили наибольшее число случаев коронавируса за сутки
человек в маске, Фото: Xinhua/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 1 948 603 человека. За минувшие сутки выявлено 22 778 новых случаев, умерли - 303.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 6360, Санкт-Петербурге – 2039, Московской области – 810, Нижегородской области – 403 и Республике Карелия – 353. 

Наименьшее - Севастополь – 55, Республика Марий Эл – 49, Магаданская область – 45, Еврейская АО – 22, Ненецкий АО – 8 и Чукотский АО – 5.

Ранее сообщалось, что 16 ноября зарегистрировано рекордное количество зараженных коронавирусом в стране.

БА

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