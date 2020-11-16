Мясников назвал опасные при лечении коронавируса ошибки

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16 ноября 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

пациент, фото: pixels.com

Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, какие ошибки при лечении новой коронавирусной инфекции могут привести к негативным последствиям, вплоть до летального исхода.

«…начинают себе колоть мощный кроверазжижающий препарат. Смысла при ОРЗ никакого, наслушались про «цитокиновый шторм» и тромбозы, ровно ничего в этом не понимая, и ставят своё здоровье и жизнь под угрозу. Ко мне уже поступают такие жертвы самолечения с кровоизлиянием в мозг и сильным желудочно- кишечным кровотечением. И кстати, посмертный диагноз- КОВИД! А то, что это по сути самоубийство запаниковавшего больного ОРЗ, который затребовал себе самое «модное» лечение, остаётся за кадром», - поделился он.

Мясников также призвал не принимать стероидные гормоны и антибиотики.

«КОВИД- в 90% случаев - это банальное ОРЗ, проходит сам и лечения не требует. Даже КОВИД-пневмония в большинстве случаев протекает амбулаторно (при вовлечении 25% и менее)», - пояснил он.

Также врач напомнил, что КТ - не лечебная процедура, и без назначения специалистов его делать не стоит.