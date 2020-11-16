Иммунолог Паршина назвала способы восстановить легкие после коронавируса

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16 ноября 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

человек в маске, фото: pixabay.com

Заведующая отделением аллергологии и иммунопатологии ЦКБ РАН, врач аллерголог-иммунолог, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Евгения Паршина рассказала, как восстановить легкие после заражения новой коронавирусной инфекцией.

«В первую очередь хочется попросить всех не бросаться в медцентры и поликлиники, делать КТ легких. Так как без клинических проявлений данные КТ не показательны и могут лишь напугать. 15% поражения легких не является критическим без наличия определенных симптомов. Более того, такие изменения не всегда происходят из-за коронавирусной инфекции», - пояснила она.

Паршина отметила, что причинами поражения легких могут быть аллергические реакции, перенесенная ранее бактериальная или вирусная пневмония, хронические болезни легких у курильщиков и пр. По ее словам, восстановиться быстрее позволит дыхательная гимнастика - упражнения необходимо проводить регулярно несколько раз в день, также можно использовать дыхательные тренажеры, проводить ингаляции термическим гелиоксом в условиях медицинских учреждений с целью лечения дыхательной недостаточности.