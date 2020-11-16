Венские ученые назвали семь видов основных симптомов коронавируса

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16 ноября 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели» ]

девушка, фото: pixabay.com

Ученые из Венского медицинского университета выделили семь видов симптомов, которые могут сопровождать новую коронавирусную инфекцию. Соответствующее исследование изучил «Мир24».

Результаты показали, что коронавирус может вызвать симптомы, похожие на грипп (лихорадку, кашель, повышенную утомляемость) или на простуду (заложенность носа, чихание, ринит, сухость в горле). Кроме того, ученые отметили, что у пацтентов возникают боли в мышцах и суставах, воспаление глаз и слизистых оболочек, нарушения в работе легких (одышка и пневмония) или желудочно-кишечного тракта (диарея, тошнота). Также COVID-19 может провоцировать потерю обоняния и вкуса.

Эксперты пояснили, что последняя группа симптомов чаще встречается у пациентов с «молодой» иммунной системой с высоким содержанием недавно образованных Т-лимфоцитов.

По их словам, у переболевших коронавирусом остаются характерные изменения в анализе крови, а именно падает уровень гранулоцитов (клеток, которые борются с опасными бактериями) и регуляторных клеток. Это повышает риск аутоиммунной реакции, добавили ученые. Однако в крови образуются антитела, причем чем выше у человека поднималась температура во время острого состояния, тем их больше.

В ходе исследования были проанализированы данные 109 пациентов, заразившихся коронавирусом, и 98 здоровых человек.