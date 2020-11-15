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В Германии выяснили, что сок черноплодной рябины убьет коронавирус за 5 минут

, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Германии выяснили, что сок черноплодной рябины убьет коронавирус за 5 минут
черноплодная рябина, фото: элитсад.рф

Путем исследований специалисты Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма пришли к выводу, что сок плодов черной рябины обладает мощным антивирусным действием.

За пять минут сок черной рябины уничтожил до 97% коронавируса. Такой эффект обусловлен кислой средой и растительными полифенолами.

Зеленый чай и гранат дают такой же эффект, но слабее – 80%. При этом напитки необязательно пить Для уничтожения патогенов COVID-19 ученые советуют полоскать соками и чаем горло по нескольку раз в день

Помимо этого эффекта в гранате содержатся полезные витамины, которые укрепляют иммунитет, сосуды, нервную систему. Витамин Р, содержащийся в зеленом чае, делает стенки кровеносных сосудов крепче и эластичнее. А в черноплодной рябине очень много витаминов А, С, а также калия, фосфора и кальция.

Результаты исследований опубликованы в журнале bioRxiv.

НС

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