В Германии выяснили, что сок черноплодной рябины убьет коронавирус за 5 минут
15 ноября 2020, 20:09[ «Аргументы Недели» ]
Путем исследований специалисты Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма пришли к выводу, что сок плодов черной рябины обладает мощным антивирусным действием.
За пять минут сок черной рябины уничтожил до 97% коронавируса. Такой эффект обусловлен кислой средой и растительными полифенолами.
Зеленый чай и гранат дают такой же эффект, но слабее – 80%. При этом напитки необязательно пить Для уничтожения патогенов COVID-19 ученые советуют полоскать соками и чаем горло по нескольку раз в день
Помимо этого эффекта в гранате содержатся полезные витамины, которые укрепляют иммунитет, сосуды, нервную систему. Витамин Р, содержащийся в зеленом чае, делает стенки кровеносных сосудов крепче и эластичнее. А в черноплодной рябине очень много витаминов А, С, а также калия, фосфора и кальция.
Результаты исследований опубликованы в журнале bioRxiv.
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