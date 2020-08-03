Врач объяснил, как восстановить легкие после тяжелых повреждений

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3 августа 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: пациент, pixabay.com

Профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, как восстановить легкие после инфекционного заболевания, в том числе нового коронавируса.

«Все зависит от того, насколько тяжело протекала болезнь, каков был объем поражения легких. После тяжелого COVID-19 с двусторонним поражением легких больше 50 процентов дыхательная функция надолго выходит за пределы нормы. Она ухудшается, и это становится проблемой – формируется легочный фиброз. Это такое состояние, когда легкие прорастают соединительными волокнами, которые не растягиваются и ограничивают дыхательную функцию», - пояснил он в беседе радио Sputnik.

Главная задача стоит в том, чтобы эти элементы в легких как можно быстрее рассасывались и заменялись эластичной тканью, отметил врач. Карабиненко добавил, что процесс восстановления занимает от полутора до двух лет. По его словам, свиной грипп и COVID-пневмонит имеют схожие последствия и схожие повреждения легких.

«Основное направление – на восстановление дыхательной функции. Необходимо также, чтобы была восстановлена подвижность грудной клетки. Для этого и существуют комплексы упражнений дыхательной гимнастики», - объяснил он, отметив, что эффективность проверяется по прохождении двух – трехнедельного курса.

Карабиненко уточнил, если нет тяжелых повреждений в лёгких, то все должно восстановиться само по себе. Однако процесс восстановления все равно не быстрый – от года и больше, предупредил он.

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