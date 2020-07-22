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В Тверской области врачи спасли женщину, у которой было 100% поражение легких

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Тверской области врачи спасли женщину, у которой было 100% поражение легких
фото: медик, pixabay.com

В Тверской области врачам удалось спасти пациентку со стопроцентным поражением легких. Отмечается, что женщина на протяжении четырнадцати дней была подключена к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации).

В источнике объяснили, что ЭКМО работает за легкие и сердце больного, а именно выкачивает из организма кровь, которую с помощью искусственного легкого наполняет кислородом и очищает от углекислого газа. В результате чего «хорошая кровь» нагревается и возвращается обратно человеку.

Отмечается, что до появления данного аппарата в клиниках региона тяжёлых пациентов приходилось отправить в Москву и Санкт-Петербург, пишет Телеграм-канал BAZA.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области медик заболел повторно коронавирусом. 

БА

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