Во Владимирской области медик заболел повторно коронавирусом
22 июля 2020, 17:54[ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал о медицинском работнике, который заболел новой коронавирусной инфекцией дважды в течение двух месяцев.
«Многие врачи, работающие в системе здравоохранения, с большим опытом работы тоже пострадали от коронавируса и от пневмонии, которая является таким боковым эффектом. Один из медиков, по информации, которую я получил, заразился в течение двух месяцев второй раз», - отметил он.
Сипягин считает, что угроза распространения COIVD-19 на территории региона по-прежнему остается высокой. Он призывает местных жителей соблюдать все меры осторожности и безопасности.
За время пандемии во Владимирской области зафиксировано 5 333 случая коронавируса, из них 116 человек скончались.
Ранее сообщалось, что министр Дмитрий Дегтярев умер от COVID-19 в Свердловской области.
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