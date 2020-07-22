Во Владимирской области медик заболел повторно коронавирусом

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22 июля 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: медик, pixabay.com

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал о медицинском работнике, который заболел новой коронавирусной инфекцией дважды в течение двух месяцев.

«Многие врачи, работающие в системе здравоохранения, с большим опытом работы тоже пострадали от коронавируса и от пневмонии, которая является таким боковым эффектом. Один из медиков, по информации, которую я получил, заразился в течение двух месяцев второй раз», - отметил он.

Сипягин считает, что угроза распространения COIVD-19 на территории региона по-прежнему остается высокой. Он призывает местных жителей соблюдать все меры осторожности и безопасности.

За время пандемии во Владимирской области зафиксировано 5 333 случая коронавируса, из них 116 человек скончались.

Ранее сообщалось, что министр Дмитрий Дегтярев умер от COVID-19 в Свердловской области.