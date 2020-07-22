Министр Дегтярев умер от коронавируса в Свердловской области

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22 июля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото:больница, pixabay.com

В среду, 22 июля, с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» скончался министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

«Сегодня умер … Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус. Я выражаю соболезнования родным и близким», - высказал он.

По его словам, врачи сделали все, чтобы спасти жизнь политика. Куйвашев отметил, что последние дни Дегтярев находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор зафиксировал в Свердловской области грубые нарушения в организации и оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19.