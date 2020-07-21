В Свердловской области нашли нарушения в лечении пациентов с COVID-19

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21 июля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: операционная, pixels.com

Росздравнадзор зафиксировал в Свердловской области грубые нарушения в организации и оказании медицинской помощи заболевшим новой коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно во вторник, 21 июля.

«Несоблюдение сроков проведения и предоставления результатов лабораторных исследований на COVID-19 лабораториями медицинских организаций; низкий охват лабораторными исследованиями на COVID-19 пациентов с диагнозами ОРВИ/грипп (апрель 2020 г. - 3,3%, май 2020 г. - 10,4%); низкий удельный вес подтверждения результатов исследований на COVID-19 при проведении ретестирования; недостаточная интеграция медицинских информационных систем, используемых медорганизациями Свердловской области, с региональной информационной системой, что затрудняет полноценный анализ данных об оказании медицинской помощи пациенту в стационаре и на амбулаторном этапе», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, было выявлено расхождение информации о перепрофилированном коечном фонде: «В некоторых медицинских организациях число занятых пациентами с COVID-19 коек превышает количество перепрофилированных мест». При этом не все медучреждения оснащены в достаточном количестве необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, не хватает сотрудников, а запас противочумных костюмов в половине организаций составляет менее семи суток.

«Информация о надзорных мероприятиях направлена в Генеральную прокуратуру РФ и Министерство здравоохранения РФ», - отметили в ведомстве.

Напомним, что в Свердловской области зарегистрирован рост случаев коронавируса.