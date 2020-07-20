В Свердловской области продлили ограничения из-за роста случаев коронавируса

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20 июля 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: человек в маске, pixabay.com

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции до 27 июля. Отмечается, что регион занимает третье место по числу выявленных за последние сутки заражённых COVID-19.

«При этом появились и некоторые послабления. Например, теперь разрешены репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях без присутствия зрителей, а также культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе (спектакли, концерты, театральные представления, показ кинофильмов) с количеством посетителей, не превышающем 50% от вместимости площадки», - пояснил он.

Куйвашев добавил, что могут начать работу оборудованные веранды открытого типа, а также библиотеки и музеи.

За все время пандемии в Свердловской области зафиксировано 18 023 случая коронавирусной инфекции, 195 человек скончались.