В Свердловской области продлили ограничения из-за роста случаев коронавируса
20 июля 2020, 16:59[ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции до 27 июля. Отмечается, что регион занимает третье место по числу выявленных за последние сутки заражённых COVID-19.
«При этом появились и некоторые послабления. Например, теперь разрешены репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях без присутствия зрителей, а также культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе (спектакли, концерты, театральные представления, показ кинофильмов) с количеством посетителей, не превышающем 50% от вместимости площадки», - пояснил он.
Куйвашев добавил, что могут начать работу оборудованные веранды открытого типа, а также библиотеки и музеи.
За все время пандемии в Свердловской области зафиксировано 18 023 случая коронавирусной инфекции, 195 человек скончались.
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