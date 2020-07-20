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Песков назвал условия массовой вакцинации от коронавируса

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Песков назвал условия массовой вакцинации от коронавируса
фото: шприц, pixels.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции начнётся после сертификации. По его словам, на выходе жителей страны ожидает несколько препаратов.

«Она действительно существует, и действительно на выходе несколько вакцин, об этом наши медицинские власти уже сообщали. Действительно, несколько вакцин находятся на различных стадиях апробирования, некоторые стадии уже завершились, есть весьма обнадеживающие результаты этого экспериментального использования. Вместе с тем, пока нету ни одной вакцины, которая уже завершила полный этап тестирования … нужно дождаться завершения и уже официального утверждения», - высказал он.

Песков отметил, что в первую очередь вакцину получат нуждающиеся в ней люди, а именно из группы риска.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о доступе вакцины российской элите - политикам и крупным бизнесменам.

БА

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