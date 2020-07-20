В Кремле ответили, делал ли Путин вакцину от коронавируса

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20 июля 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о доступе к вакцине от новой коронавирусной инфекции российской элиты - политиков и крупных бизнесменов.

Песков отметил, что Владимир Путин не применял разрабатываемую Национальным исследовательским центром имени Гамалеи вакцину на себе, поскольку она еще не сертифицирована.

«Все-таки главу государства, наверное, несертифицированной вакцине не совсем хорошо подвергать», - пояснил он.

Кроме того, Песков отметил, что лично ему «прививка не особо нужна», а делал ли «кто-то в администрации» ему неизвестно.

«Про Кирилла Дмитриева, действительно, слышал, да, он сам об этом говорил», - добавил он.

Ранее в Минздраве отреагировали на вакцинацию элиты от коронавируса.