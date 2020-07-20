В Минздраве отреагировали на вакцинацию элиты от коронавируса

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20 июля 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: шприц, pixabay.com

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов прокомментировал распространённое в СМИ сообщение о применении вакцины против COVID-19 среди представителей политический и деловой элиты в апреле.

«В настоящее время продолжаются клинические испытания двух форм вакцины, разработанной исследовательским центром им. Гамалеи. Вакцину получали добровольцы, официально включённые в испытания. После завершения испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации», - пояснил он.

Кузнецов отметил, что в настоящий момент в «гражданский оборот» препарат выпущен не был, а его использование «вне рамок клинисследований невозможно».

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