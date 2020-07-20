В Минздраве отреагировали на вакцинацию элиты от коронавируса
20 июля 2020, 10:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов прокомментировал распространённое в СМИ сообщение о применении вакцины против COVID-19 среди представителей политический и деловой элиты в апреле.
«В настоящее время продолжаются клинические испытания двух форм вакцины, разработанной исследовательским центром им. Гамалеи. Вакцину получали добровольцы, официально включённые в испытания. После завершения испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации», - пояснил он.
Кузнецов отметил, что в настоящий момент в «гражданский оборот» препарат выпущен не был, а его использование «вне рамок клинисследований невозможно».
Ранее ученые рассказали, откуда пришел коронавирус в Россию.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.