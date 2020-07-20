Ученые выяснили, откуда коронавирус появился в России: «Вирус был завезен не из Китая»

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20 июля 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: медик, pixabay.com

Специалисты Сколтеха совместно с сотрудниками других научных организаций провели первое в России исследование геномной эпидемиологии COVID-19, которое показало, что новый вирус попал в страну не из Китая.

«Сопоставляя генетические данные по вирусам, циркулирующим на территории РФ, с данными о передвижении населения, ученые сделали вывод, что вирусное разнообразие получено благодаря как минимум 67 независимым завозам вируса в разные города России в конце февраля - начале марта. Согласно полученным данным, в отличие от других стран, вирус был завезен в Россию не из Китая, а в основном из Европы», - говорится в сообщении пресс-службы.

Эксперты отметили, что на данный момент в РФ циркулирует как минимум девять различных вариантов вируса, которые не наблюдаются в других странах. При этом ранние случаи завоза вспышек не провоцировали. Руководитель исследовательской группы профессор Сколтеха Георгий Базыкин уточнил, что геномная эпидемиология также сможет показать дальнейшее развитие коронавируса после открытия границ.

«Будут ли они результатом продолжения эпидемии в России или новых завозов? Сравнивая геномы новых и старых вирусов, мы сможем это выяснить», - пояснил он.

Исследование было сделано на основе генетического анализа 211 образцов вируса, полученных от пациентов на территории РФ в период с 11 марта по 23 апреля 2020 года. В нем приняли участие ученые из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича.