В Британии узнали, почему covid на белых действует меньше

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19 июля 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Коронавирус оказался более опасным для британцев из числа этнических меньшинств, чем для белых. Об этом сообщила газета the Guardian.



По данным медиков, этнические меньшинства более подвержены тяжелым последствиям коронавируса. Их в Великобритании проживает лишь 14 процентов. Но на их долю приходится 34 процента тяжелых случаев коронавируса.

Ученые провели исследование на эту тему. Выяснилось, что причиной стала бедность.

«Тяжелое воздействие Covid-19 на людей из этнических меньшинств было связано в Великобритании с загрязнением воздуха, переполненностью жилищ и в целом плохим качеством жилья», — сообщила газета the Guardian.

Пациенты из числа этнических меньшинств в два раза чаще белых жиут в экологически тяжелых районах. Поэтому они более подвержены влиянию коронавируса.

Судя по всему, это и стало причиной последней тенденции. В коронавирусной статистике доминируют страны с низким уровнем жизни. Исключением стали Соединенные Штаты. Но там проблема в системе здравоохранения и безалаберностью самих американцев.