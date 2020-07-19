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На планете появился новый центр пандемии

, 13:55 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

На планете появился новый центр пандемии
фото: pixabay.com

В лидеры коронавирусной статистики ворвалась Южно-Африканская республика. Эта страна вытеснила Перу с 5 места. И теперь начинает соревноваться с Россией по количеству заразившихся.

Россию ЮАР уже победила по количеству новых диагнозов, устанавливаемых ежедневно. В африканской стране за сутки в среднем устанавливают больше 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В России этот показатель установился на уровне 6 тысяч.

Пока ЮАР на пятом месте, Россия на четвертом. Наша страна уступает Индии, Бразилии и Соединенным Штатам. В первой тройке самая тяжелая ситуация с коронавирусом.

В Соединенных Штатах каждый день врачи теперь устанавливают 70 — 77 тысяч новых случаев инфицирований. Накануне этот показатель там был 63 259. Но это обычная картина для субботы. В первый день уикэнда количество новых диагнозов всегда снижается.

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Страна

Количество заражений

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

14,450,316

+224,273

605,587

8,634,750

1

США

3,833,716

+63,259

142,881

1,775,450

2

Бразилия

2,075,246

+26,549

78,817

1,366,775

3

Индия

1,078,782

+37,407

26,838

677,856

4

Россия

771,546

+6,234

12,342

550,344

5

ЮАР

350,879

+13,285

4,948

182,230

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