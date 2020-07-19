На планете появился новый центр пандемии

Аргументы Недели → В мире 13+

19 июля 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

В лидеры коронавирусной статистики ворвалась Южно-Африканская республика. Эта страна вытеснила Перу с 5 места. И теперь начинает соревноваться с Россией по количеству заразившихся.

Россию ЮАР уже победила по количеству новых диагнозов, устанавливаемых ежедневно. В африканской стране за сутки в среднем устанавливают больше 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В России этот показатель установился на уровне 6 тысяч.

Пока ЮАР на пятом месте, Россия на четвертом. Наша страна уступает Индии, Бразилии и Соединенным Штатам. В первой тройке самая тяжелая ситуация с коронавирусом.

В Соединенных Штатах каждый день врачи теперь устанавливают 70 — 77 тысяч новых случаев инфицирований. Накануне этот показатель там был 63 259. Но это обычная картина для субботы. В первый день уикэнда количество новых диагнозов всегда снижается.

# Страна Количество заражений Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 14,450,316 +224,273 605,587 8,634,750 1 США 3,833,716 +63,259 142,881 1,775,450 2 Бразилия 2,075,246 +26,549 78,817 1,366,775 3 Индия 1,078,782 +37,407 26,838 677,856 4 Россия 771,546 +6,234 12,342 550,344 5 ЮАР 350,879 +13,285 4,948 182,230