На планете появился новый центр пандемии

В лидеры коронавирусной статистики ворвалась Южно-Африканская республика. Эта страна вытеснила Перу с 5 места. И теперь начинает соревноваться с Россией по количеству заразившихся.
Россию ЮАР уже победила по количеству новых диагнозов, устанавливаемых ежедневно. В африканской стране за сутки в среднем устанавливают больше 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В России этот показатель установился на уровне 6 тысяч.
Пока ЮАР на пятом месте, Россия на четвертом. Наша страна уступает Индии, Бразилии и Соединенным Штатам. В первой тройке самая тяжелая ситуация с коронавирусом.
В Соединенных Штатах каждый день врачи теперь устанавливают 70 — 77 тысяч новых случаев инфицирований. Накануне этот показатель там был 63 259. Но это обычная картина для субботы. В первый день уикэнда количество новых диагнозов всегда снижается.
|
#
|
Страна
|
Количество заражений
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
14,450,316
|
+224,273
|
605,587
|
8,634,750
|
1
|
США
|
3,833,716
|
+63,259
|
142,881
|
1,775,450
|
2
|
Бразилия
|
2,075,246
|
+26,549
|
78,817
|
1,366,775
|
3
|
Индия
|
1,078,782
|
+37,407
|
26,838
|
677,856
|
4
|
Россия
|
771,546
|
+6,234
|
12,342
|
550,344
|
5
|
ЮАР
|
350,879
|
+13,285
|
4,948
|
182,230