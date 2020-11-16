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Синоптик Синенков: Понедельник станет самым холодным днём с начала осени

, 08:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Синоптик Синенков: Понедельник станет самым холодным днём с начала осени
осень в Москве, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в понедельник, 16 ноября. По его словам, сегодняшний день станет «самым холодным» с начала осени 2020 года.

«Мы сегодня ожидаем облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Максимальная температура в Москве составит 0 - минус 2, в Подмосковье от - 4 до + 1. Можно сказать, что понедельник станет самым холодным днём с начала осени 2020 года», - пояснил он.

Синоптик отметил, что в столицу придет юго-восточный ветер с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 761 миллиметр ртутного столба, что на 13 миллиметров выше нормы. Синенков добавил, что предстоящая ночь будет также самой холодной с начала осени: столбики термометров опустятся до минус 4-6 градусов. 

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета  Анатолий Цыганков рассказал, что теплая погода вернется в Москву после 22 и 23 ноября.

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