Синоптик Вильфанд предупредил о похолодании до -10 градусов в центре Европейской России

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15 ноября 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

девушка, фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей центра Европейской России ожидает резкое похолодание на следующей неделе. По его словам, температура опустится от - 1 до - 6 градусов, а местами и до - 10.

«В центре Европейской России температура будет около нормы, но есть динамика … Утром возможен туман антициклонального характера. В понедельник ночная температура будет отрицательной (возможно, до минус 10), а днем около нуля», - пояснил он.

Вильфанд добавил, что вторник и среда станут наиболее прохладными днями, ночные температуры от - 5 до - 7 градусов, по области до минус – 10. Он отметил, что заметного повышения столбиков термометров в течение предстоящей рабочей недели не ожидается.

«Ночные температуры в рабочие дни недели от минус 1 до минус 6 градусов, а дневные минус 2 – плюс 2. Такой температурный фон около нормы», - уточнил синоптик.

При это Вильфанд объяснил, что «охлаждение подстилающей поверхности» происходит, поскольку из-за антициклона на небе не будет облаков, а на земле - снега.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве появится снег.