Синоптик Тишковец назвал сроки образования снежного покрова в Москве

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14 ноября 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Москва, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве появится снег. По его словам, слабые снежинки могут выпадать уже в воскресенье и в ночь и утро на понедельник, 16 ноября.

«Снежный покров может начать формироваться с последующей недели ... то есть с понедельника, 23 ноября», - отметил он.

Тишковец добавил, что к утру понедельника, 16 ноября, местами выпадет около 0,1-0,2 сантиметра осадков. Однако полноценного снежного покрова пока не образуется, пояснил синоптик. При этом он уточнил, что 22-23 ноября уровень снега составит не более 1-2 см.

«По климату положено, средняя дата формирования устойчивого снежного покрова - это 28 ноября, 4 сантиметра», - заключил эксперт.