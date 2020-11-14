Синоптик Тишковец назвал сроки образования снежного покрова в Москве
14 ноября 2020, 10:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве появится снег. По его словам, слабые снежинки могут выпадать уже в воскресенье и в ночь и утро на понедельник, 16 ноября.
«Снежный покров может начать формироваться с последующей недели ... то есть с понедельника, 23 ноября», - отметил он.
Тишковец добавил, что к утру понедельника, 16 ноября, местами выпадет около 0,1-0,2 сантиметра осадков. Однако полноценного снежного покрова пока не образуется, пояснил синоптик. При этом он уточнил, что 22-23 ноября уровень снега составит не более 1-2 см.
«По климату положено, средняя дата формирования устойчивого снежного покрова - это 28 ноября, 4 сантиметра», - заключил эксперт.
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