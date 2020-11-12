Синоптик Леус сообщил, когда в Москве выпадет снег
12 ноября 2020, 22:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда жителям Москвы и гостям столицы ожидать первый снег. По его словам, в конце текущей недели будут небольшие осадки.
«Не сказать, что будет прямо снег, но в воскресенье могут упасть отдельные снежинки местами. Никакого снежного покрова, соответственно, тоже не образуется», - пояснил он.
Однако в столичном департаменте транспорта водителям рекомендуется до этого времени сменить шины на зимний вариант. У автомобилистов осталась всего пара дней, чтобы безопасно доехать для шиномонтажа и переобуться, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае начнутся похолодания на 2-8 градусов в конце недели.
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