Синоптик Леус сообщил, когда в Москве выпадет снег

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12 ноября 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

снег в Москве, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда жителям Москвы и гостям столицы ожидать первый снег. По его словам, в конце текущей недели будут небольшие осадки.

«Не сказать, что будет прямо снег, но в воскресенье могут упасть отдельные снежинки местами. Никакого снежного покрова, соответственно, тоже не образуется», - пояснил он.

Однако в столичном департаменте транспорта водителям рекомендуется до этого времени сменить шины на зимний вариант. У автомобилистов осталась всего пара дней, чтобы безопасно доехать для шиномонтажа и переобуться, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае начнутся похолодания на 2-8 градусов в конце недели.