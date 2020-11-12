Ближе к выходным на Кубани ожидается похолодание

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12 ноября 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае похолодание на 2-8 градусов в конце недели.



Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на севере региона температура упадёт на четыре градуса. Снега, по его словам, ожидать пока не стоит, однако, по наблюдениям экспертов, снежный покров может установиться позднее на европейской территории страны.



Вместе с тем на побережье Чёрного моря температура может достигать шестнадцати градусов тепла. Осадков в крае не предвидится, однако ожидается перемнная облачность.



Специалист отметил, что в этом году прогнозируется более холодная зима, чем в сезон 2019/2020.