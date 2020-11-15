Синоптик Цыганков сообщил о потеплении в Москве после 22 ноября

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15 ноября 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

осень, фото: pixels.com

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что теплая погода вернется в Москву после 22 и 23 ноября. Однако синоптик призвал местных жителей готовится к резкому похолоданию в ближайшие дни.

«Ситуация сейчас такая: у нас фактически от Якутии до Волгограда сформировалась область высокого давления - антициклон. Там малооблачная погода, и вдоль этого антициклона по северу сформировался очаг холода ... Вот это влияние антициклона сохраняется, в общем-то, на всю следующую неделю - до субботы. Давление растёт. Если сегодня у нас 757 мм рт. ст., то к середине недели будет 768 мм рт. ст.», - пояснил он RT.

Цыганков отметил, что в воскресенье, 15 ноября, температура составит от 0 до +2 градусов в течение всего дня, а уже в ночь на понедельник начнет понижаться. По его словам, столбики термометров упадут до - 3, по области - до - 6, днём - от - 1 до +1.

«Во вторник, в среду четверг, наверное, будут самые холодные ночи: -7...-5 по области. По Москве теплее. Днём -3...-1 °С - вот в этих пределах. Самая холодная ночь будет на вторник … В пятницу ночью -5...-0 °С, днём -1...+4 °С, в субботу 0...+5 °С днём», - уточнил эксперт.

Он добавил, что после 22 и 23 ноября на Москву начнёт влиять тепло с запада, антициклон будет немножко отступать, придет потепление: «Погода будет с солнышком, сухая и днём, в принципе, комфортная ... этот температурный фон близок к норме».