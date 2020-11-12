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ФАН раскрыло подробности о личной жизни девушки, разбившейся вместе с Колтовым

, 20:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

ФАН раскрыло подробности о личной жизни девушки, разбившейся вместе с Колтовым
самолёт, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 33-летняя Наталья, разбившаяся вместе с телеведущим Александром Колтовым в ходе жесткой посадки легкомоторного самолета в Люберцах является супругой крупного финансиста Максима Климова. Инцидент произошел в субботу, 7 ноября.

В источнике говорится, что Максим Климов в 1999 году окончил Кембриджский университет, где изучал экономику. 47-летний мужчина в 2013 году стал единственным российским партнером Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Group Inc. Известно, что он был управляющим директором, отвечал за российское направление в развитии Mail.Ru, «Тинькофф Кредитные Системы», также компания обеспечивала продажи акций и облигаций.

Кроме того, данные в социальных сетях Натальи и Максима совпали, у обоих указано место проживания – Лондон. Однако на опознании супруги мужчина указал постоянное место жительства – Москва.

Ране сообщались место и дата прощания с телеведущим Александром Колтовым.

БА

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