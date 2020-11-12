Названа дата и место прощания с ведущим Колтовым

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12 ноября 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Колтовой, Фото: Instagram

В пресс-службе телеканала НТВ рассказали о церемонии прощания с телеведущим Александром Колтовым. Журналист погиб вместе с пассажиркой 7 ноября во время жесткой посадки легкомоторного самолета в Люберцах.

«Церемония прощания с Александром Колтовым состоится в субботу, 14 ноября в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория. Начало в 12.00», - пояснил собеседник.

Ранее Аркадий Грачев, друг погибшего в авиакатастрофе телеведущего, рассказал о последних минутах его жизни. По его словам, воздушное судно не принадлежало Колтовому, не нем летали несколько человек и никаких проблем не было.

Отмечается, что Александр Колтовой и, предположительно, 33-летняя Наталья Климова разбились на самолете Cessna во время перелета с аэродрома Мячково в Рыбинск. Основной причиной крушения в СК РФ рассматривают техническую неисправность воздушного судна и ошибку пилотирования.