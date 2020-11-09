Друг Колтового раскрыл подробности крушения легкомоторного самолёта

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9 ноября 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

Александр Колтовой, Фото: Instagram

Аркадий Грачев, друг погибшего в авиакатастрофе телеведущего Александра Колтового, рассказал о последних минутах его жизни. Инцидент произошёл в субботу во время жесткой посадки легкомоторного самолета Cessna в Люберцах.

Грачев считает, что Колтовой не воспользовался системой спасения, которой был оборудован самолет, так как потерял сознание. По его словам, телеведущий пытался дотянуть до аэродрома, но, видимо, забыл, что такое угарный газ.

«Самолет на последней стадии был совершенно неуправляем», - пояснил он.

Друг Колтового уточнил, что самолет ему не принадлежал, на нем летали несколько человек, при этом ранее с Cessna никаких проблем не было. Грачев признался, что сам пользовался лайнером - больше двухсот часов.

Ранее сообщалось, что Колтовой и, предположительно, 33-летняя Наталья Климова разбились на самолете Cessna во время перелета с аэродрома Мячково в Рыбинск. Основной причиной крушения в СК РФ рассматривают техническую неисправность воздушного судна и ошибку пилотирования.