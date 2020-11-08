Установлена личность девушки, погибшей с телеведущим Александром Колтовым при крушении самолета в Подмосковье

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8 ноября 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5 канал, ТАСС

кадр ТВ

Установлена личность девушки, погибшей с телеведущим Александром Колтовым при крушении в субботу, 7 ноября, частного самолета в Подмосковье. По предварительной информации, погибла Наталья Климова.

Девушке было 33 года. Она - москвичка, выпускница факультета технотронных архивов и документов Историко-архивного института РГГУ. Работала в банке.

Сразу после авиакатастрофы СМИ писали, что Колтовой погиб вместе с женой. Вскоре эту информацию опровергла телеведущая Лера Кудрявцева, с которой Александр вел шоу на НТВ. Колтовому был 41 год. У него остались жена и маленькая дочь.

Частный легкомоторный спортивный самолет вылетел с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. После вылета у самолета отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилот, а за штурвалом находился телеведущий, подал аварийный сигнал. Очевидцы рассказывают, что самолет летел, и его болтало из стороны в сторону. Воздушное судно упало и загорелось.

Начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов сообщил, что самолет Колтового перед вылетом проходил все необходимые технические проверки. Источники в правоохранительных органах уточнили, что техническое состояние самолета было нормальным, и полет был санкционирован.

По данным МЧС, самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем в районе Новорязанского шоссе в поле рядом с поселком Чкалово городского округа Люберцы. Владельцем самолета является бизнесмен Аркадий Грачев.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

Если бы не последний маневр пилота, погибших в результате авиакатастрофы могло бы быть гораздо больше.