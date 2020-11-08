Очевидец падения самолета Cessna, при крушении которого погиб телеведущий Колтовой, раскрыл подробности ЧП

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8 ноября 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv

Александр Колтовой, кадр видео

Частный самолет Cessna потерпел крушение на глазах очевидцев. В результате авиакатастрофы в субботу, 7 ноября, погиб телеведущий Александр Колтовой. Свидетель трагедии Дмитрий рассказал, как вчера он находился в Подмосковье, сидя в своем автомобиле заметил в небе спортивный самолет.

Дмитрию показался полет самолета странным. На его глазах воздушное судно болтало из стороны в сторону. Мужчина заметил, что вскоре самолет резко накренился и упал. По словам свидетеля ЧП, в течение нескольких секунд самолет взорвался.

Очевидец отметил, что самолет сгорел примерно за пять минут.

Также мужчина заметил, что в момент крушения спортивного самолета над полем летало еще два каких-то спортивных вертолета. Дмитрий рассказал, что экстренные службы сработали оперативно. Первыми на место авиакатастрофы приехали сотрудники МЧС, и следом – полиция.

Свидетель трагедии говорит, что тушить горящий самолет помогали автомобилисты, которые выбегали из своих машин и боролись с пламенем, охватившим воздушное судно, с помощью огнетушителей.

По данным МЧС, самолет Cessna вылетел с аэродрома Мячково в Раменском районе Подмосковья в Рыбинск (Ярославская область). В результате крушения самолета погибли ведущий НТВ Александр Колтовой и пассажир. Колтовому был 41 год.