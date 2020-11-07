Телеведущий Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

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7 ноября 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Александр Колтовой, кадр передачи

Известный ведущий ток-шоу Александр Колтовой погиб при крушении самолета Cessna в Московской области. С ним на борту самолета была его супруга. Она тоже разбилась.

Самолет рухнул сегодня днем неподалеку от поселка Томилино. После крушения машина загорелась. Предварительно, причиной трагедии стал отказ двигателя.

Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года. Этим летом Александр стал ведущим вместе с Лерой Кудрявцевой шоу «Звезды сошлись». Мужчине было 41 год.