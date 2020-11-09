Инспектор по безопасности полетов Кондратенко о крушении самолета Колтового: «Погибший пилот совершил поступок»

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9 ноября 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Александр Колтовой, Фото: Instagram

Общественный инспектор по безопасности полетов Кирилл Кондратенко прокомментировал падение самолета, за штурвалом которого находился телеведущий Александр Колтовой. Журналист погиб вместе с пассажиркой в субботу во время жесткой посадки в Люберцах, сообщает kp.ru.

«Во-первых, у всех бортов малой авиации есть сервисное обслуживание, когда проходит дотошная проверка всех систем и состояния воздушного судна. Это что-то вроде техосмотра для машины, но в случае с самолетом за нарушения могут быть более серьезные последствия, вплоть до уголовного дела. Должны быть документы, подтверждающие, что самолет соответствует, допущен к эксплуатации. А проверка самолета непосредственно перед вылетом - это обязанность пилота», - пояснил он.

Кондратенко отметил, что бывают случаи разгильдяйства, когда проблемы самолета не выявляют. Комментируя падение воздушного судна, эксперт отметил, что сначала пилот уводил его от жилых домов и от трассы, где было много людей. Кроме того, он считает, что Колтовой намерено делал это, зная о риске смертельного крушения.

«Если бы он шел прямо, даже при жесткой посадке были бы шансы спастись. Даже сев в частном секторе, он мог выжить, но возможно убить людей. Пилот начал отворачивать на 80-90 градусов. Но при отвороте самолет теряет скорость и в итоге ее может не хватить ... Поэтому как летчик я могу сказать, что погибший пилот совершил Поступок», - заключил он.