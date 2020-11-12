В России за сутки увеличилось как число новых зараженых ковидом, так и установлен антирекорд по смертности от COVID-19

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12 ноября 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

По обновленным данным оперштаба на утро 12 ноября, в России увеличилось число новых зараженных коронавирусной инфекцией. И обновлен антирекорд по числу умерших пациентов за сутки от COVID-19.

Суточный прирост новых заболевших ковидом составил 21 608 случаев в 85 российских регионах. Умерли за сутки 439 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция нового типа. Выздоровели и выписаны за сутки 18 811 пациентов.

Накануне сообщалось о 432 жертвах ковида и 19 851 новом выявленном за сутки заражении.

По данным оперштаба, нарастающим итогом в нашей стране зарегистрировано один миллион 858 тысяч 568 случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за период пандемии ковида в России умерли 32 032 человека с подтвержденной инфекцией нового типа. Выздоровели один миллион 388 тысяч 168 человек.

Минобороны РФ развернёт в Хакасии мобильный госпиталь на 100 койко-мест для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.