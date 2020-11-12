Минобороны развернёт мобильный госпиталь в Хакасии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

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12 ноября 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Госпиталь в Кургане, фото с сайта Минобороны

Министерство обороны РФ развернёт в Хакасии мобильный госпиталь на 100 койко-мест для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. За сутки, по данным на 11 ноября, в Хакасии был выявлен 171 новый случай заражения ковидом.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии COVID-19 в Хакасии выявлено 8704 случая коронавируса.

В связи с обращением жителей республики решением президента РФ Владимира Путина медицинский отряд спецназначения Минобороны России будет направлен в регион для развёртывания военного мобильного госпиталя на 100 койко-мест.

В полевом госпитале будут созданы отделения анестезиологии и реанимации, а также приёмное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое отделения. Также в госпитале развернут лабораторию для ПЦР-диагностики.

В конце октября врачи Кургана обратились к Владимиру Путину с просьбой прислать военных медиков, "пока народ не стал умирать прямо на улицах". А на днях там умерла женщина, которую госпитализировали только с третьей попытки.