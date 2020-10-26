Врачи Кургана обратились к Путину с просьбой прислать военных медиков: «пока народ не стал умирать у нас прямо на улицах»

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26 октября 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bbc.com

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сотрудники курганских больниц, задействованные в борьбе с пандемией COVID-19, подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Среди обратившихся – коллективы городской больницы №2, областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи и поликлиники №2. Копии обращения направлены премьер-министру Михаилу Мишустину и главному санитарному врачу России Анне Поповой.

Медики заявляют о том, что региональную «систему здравоохранения настиг полный коллапс», и отмечают критическую нехватку персонала и мест в больницах, перегрузку скорой и неотложной помощи.

«Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии», - написали авторы обращения.

Курганские медработники сообщают о «крупных неконтролируемых вспышках абсолютно на всех предприятиях». Также ими отмечается высокий уровень заболеваемости врачей больниц и поликлиник, в правительстве региона и администрации города, департаменте здравоохранения и региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным минздрава, Курганская область занимает последнее место по обеспеченности врачами среди российских регионов - в 2018 году их было 24,2 на 10 тысяч населения, в 2019-м - 23,8. В среднем по России в 2018 году этот показатель составлял 37,4 на 10 тысяч. На 1 октября 2020 года в Курганской области не хватает более 1000 медиков. Эти данные подтверждает сайт регионального департамента здравоохранения.

Курганские медики сообщают президенту, что ранее они неоднократно обращались с письмами в департамент здравоохранения Курганской области и просили заблаговременно принять ряд мер.

«Попытки нашего департамента здравоохранения привлекать неопытных студентов медколледжа в такой тяжелой ситуации не помогут. Нам нужны настоящие специалисты, умеющие работать с тяжелыми больными», - отмечается в обращении.

Курганские врачи считают, что изменить ситуацию могут только присланные военные медики, а также срочное строительство нового инфекционного госпиталя по образцу тех, что уже возведены в 16 других регионах России.

«Мы убедительно просим оказать нам помощь с привлечением военных медиков, пока народ не стал у нас умирать прямо на улицах», - говорится в обращении.

В соцсети «ВКонтакте» появилась петиция о помощи Кургану и Курганской области, подписанная уже почти тремя тысячами человек:

«Курган, Курганская область просит дополнительной медицинской помощи в период повышенной опасности при заболеваемости Covid-19. Люди болеют и умирают. Мед. персонала не хватает. Лекарств не хватает. Ситуация крайне тяжелая. Время идет на минуты. Услышите нас, пожалуйста!»