В Кургане умерла женщина, у которой поражение легких было 75%. Но ее госпитализировали с третьей попытки

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12 ноября 2020, 08:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

В Кургане в инфекционном госпитале скончалась местная жительница Нина Мосина, у которой были все признаки коронавирусной инфекции, поражение легких 75 процентов, но в больницу ее положили только с третьей попытки.

Родственники Нины Мосиной считают, что причиной ее смерти стала несвоевременно оказанная медицинская помощь. Подробности рассказала сноха умершей Ольга Мосина, - сообщает URA.RU.

Первые симтомы заболевания у жительницы Кургана появились 5 октября. На следующий день в поликлинике взяли тест. 7 октября рентген показал пневмонию. Пациентке назначили курс лечения, стандартные препараты — азитромицин и уколы цефтриаксона. После курса лечения нужно было придти на прием в поликлинику 17 октября.

По словам Ольги, состояния свекрови не улучшалось, держалась высокая температура, ей становилось все хуже.

14 октября Нина Мосина пришла в поликлинику. Ее принимала молодая девушка-фельдшер. Медик выявила - у пациентки сатурация (насыщение крови кислородом) в норме (выше 94), проблем с дыханием нет, хотя одышка явно наблюдалась. Пациентке назначили лекарства от одышки и отправили домой. В просьбе направить на КТ или госпитализацию отказали.

Состояние женщины не улучшалось.

Через два дня вызвали скорую. Сатурация - 76, это критическая цифра. Повезли на КТ в горбольницу №2. Результат исследования - поражение легких — 75%. Нину не госпитализировали и в таком состоянии. Якобы в бльницах нет мест. По словам Ольги, им предложили перенести госпитализацию на следующий день, после выписки пациентов. Утром опять отказ в госпитализации.

Положить в больницу женщину удалось лишь после повторного вызова скорой и привлечения знакомых. Через знакомых удавалось узнавать о состоянии свекрови. Оно было тяжелое. Добиться перевода в палату интенсивной терапии удалось только на третий день, когда врачи признали, что состояние пациентки ухудшилось. Вскоре Нина Мосина скончалась.

Департамент здравоохранения пообещал провести проверку.

Напомним, в конце октября врачи Кургана обратились к Владимиру Путину с просьбой прислать военных медиков, "пока народ не стал умирать прямо на улицах".

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