Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Эксперты ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19

, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эксперты ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19
снимок легких, фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция COVID-19 и грипп имеют одинаковые симптомы - кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, слабость. У зараженных коронавирусом пациентов могут появиться еще и особенные симптомы: потеря чувства вкуса и обоняния, одышка и несколько дней держаться повышенная температура, более 38 градусов.

Отличия симптомов гриппа и ковида назвали эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Специалисты ВОЗ уточнили: симптомами тяжелой формы COVID-19 являются одышка, потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, температура тела свыше 38 градусов и спутанность сознания.

Человек с тяжелыми симптомами должен незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Люди с хроническими заболеваниями, пожилые граждане, дети до пяти лет и беременные женщины должны обращаться к врачам и при легких симптомах коронавирусной инфекции нового типа.

ИЧ

Общество

ММК получает престижные награды на Неделе металлов в Москве

ММК получает престижные награды на Неделе металлов в Москве

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» второй год подряд стало лауреатом премии «Главное событие года в металлургии России» – на этот раз за масштабную реконструкцию стана 2500 горячей прокатки. Кроме того, наградами отмечен Торговый Дом ММК.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью