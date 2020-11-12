Эксперты ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19

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12 ноября 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

снимок легких, фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция COVID-19 и грипп имеют одинаковые симптомы - кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, слабость. У зараженных коронавирусом пациентов могут появиться еще и особенные симптомы: потеря чувства вкуса и обоняния, одышка и несколько дней держаться повышенная температура, более 38 градусов.

Отличия симптомов гриппа и ковида назвали эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Специалисты ВОЗ уточнили: симптомами тяжелой формы COVID-19 являются одышка, потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, температура тела свыше 38 градусов и спутанность сознания.

Человек с тяжелыми симптомами должен незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Люди с хроническими заболеваниями, пожилые граждане, дети до пяти лет и беременные женщины должны обращаться к врачам и при легких симптомах коронавирусной инфекции нового типа.