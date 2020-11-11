Музеям и библиотекам в Москве дана рекомендация вводить QR-коды
11 ноября 2020, 20:59[ «Аргументы Недели» ]
Московские библиотеки, музеи, зоопарки, кинотеатры и другие культурные учреждения получили от столичного департамента культуры рекомендацию ввести QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей.
Отмечается, что регистрация посещения необходима в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим коронавирусом.
Действующая в Москве с 19 октября система чекинов позволяет людям своевременно обращаться к врачам и также содействует своевременному проведению эпидемиологических расследований. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
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