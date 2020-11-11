Гинцбург объяснил, почему стало труднее бороться с коронавирусом

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11 ноября 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

человек в маске,фото: Xinhua/globallookpress.com

Глава Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург высказал мнение, что эпидемический процесс коронавируса в РФ из завозного стал локализовавшимся, поэтому с ним стало труднее бороться.

Вначале источником коронавируса были аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга" и далее по списку", отметил специалист. Тогда можно было блокировать пути передачи. Сейчас же, "когда много локальных очагов собственных, которые вспыхнули, и более-менее начали функционировать одновременно", борьбу с COVID-19 вести очень сложно, сообщил Гинцбург, выступая на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.

Ранее сообщалось, что Гинцбург оценил эффективность введения всеобщего масочного режима.