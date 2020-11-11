Гинцбург объяснил, почему стало труднее бороться с коронавирусом
11 ноября 2020, 19:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург высказал мнение, что эпидемический процесс коронавируса в РФ из завозного стал локализовавшимся, поэтому с ним стало труднее бороться.
Вначале источником коронавируса были аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга" и далее по списку", отметил специалист. Тогда можно было блокировать пути передачи. Сейчас же, "когда много локальных очагов собственных, которые вспыхнули, и более-менее начали функционировать одновременно", борьбу с COVID-19 вести очень сложно, сообщил Гинцбург, выступая на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.
Ранее сообщалось, что Гинцбург оценил эффективность введения всеобщего масочного режима.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.