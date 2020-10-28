Гинцбург оценил эффективность введения всеобщего масочного режима
28 октября 2020, 18:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
В России 28 октября начал действовать режим обязательного ношения медицинских масок. Они обязательны во всех общественных местах и на улице, где может находиться свыше 50 человек.
Глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность введения всеобщего масочного режима: «хуже не будет, но насколько эффективна эта мера не могу сказать, надеюсь, что сработает. Сказано носить маски – будем носить маски».
Также он отметил, что любая правильно сделанная вакцина, независимо от того, российская ли она или импортная, дает гарантию безопасности при определенном проценте вакцинированных и прекращении циркуляции в человеческой популяции.
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