Власти Москвы рассказали, как QR-коды спасают жизни людей

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7 ноября 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Действующая в Москве с 19 октября система чекинов позволяет людям своевременно обращаться к врачам и также содействует своевременному проведению эпидемиологических расследований. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Система позволяет людям узнавать был контакт или нет и своевременно обращаться к врачам. Это и помогает врачам проводить эпидрасследования», - сказал Алексей Немерюк.

Он отметил, что с 19 октября 2020 года системой чекинов воспользовались более 1,1 млн человек.

«С 19 октября в систему зачекинились более 1,1 млн человек», - сообщил Алексей Немерюк.

Алексей Немерюк отметил также, что несмотря на то, что в Москве всего около 500 заведений с ночным режимом работы, к системе чекинов добровольно присоединились гостиницы, кафе и рестораны - всего более 4 тыс. заведений.

Как отметил Алексей Немерюк, система чекинов будет действовать в префектурах и управах Москвы со следующего четверга.

«С 19 октября в Москве введена система чекинов. В первую очередь, она распространялась на ночные заведения, бары, рестораны с ночной работой. Но надо отметить, что предложенная самими рестораторами система неплохо прижилась и на сегодняшний день уже более 4 тыс. предприятий используют эту систему. В том числе на этой неделе эта система была введена в ряде организаций правительства Москвы, порядка 40 предприятий к ней присоединились. Ну и со следующего четверга, уже подписан указ мэра, эта система будет действовать также в префектурах и управах»,- заявил Алексей Немерюк.

Напомним, с 19 октября в столице доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 0:00 до 6:00, возможен только при условии регистрации номеров телефонов.