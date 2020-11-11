В Петербурге с 14 ноября введут новые ограничения из-за коронавируса
11 ноября 2020, 14:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
В Петербурге с 14 ноября по 15 января любые мероприятия численностью свыше 50 человек будут требовать согласования со городским правительством. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Кроме этого, в городе приостанавливается работа кружков, секций и клубов, за исключением спортивных и образовательных программ. Вводятся дополнительные требования к допуску посетителей в театры и другие учреждения культуры, концертные залы и кинотеатры. Залы разрешено наполнять не более чем наполовину.
Предпринимателей обязуют перевести работников старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим работы. Для пожилых людей вводится режим самоизоляции.
Ранее сообщалось, что замглавы Минздрава России и помощник министра командированы в Петербург из-за роста заражений коронавирусом COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.