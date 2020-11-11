В Петербурге с 14 ноября введут новые ограничения из-за коронавируса

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11 ноября 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Санкт-Петербург. Фото: pixabay.com

В Петербурге с 14 ноября по 15 января любые мероприятия численностью свыше 50 человек будут требовать согласования со городским правительством. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Кроме этого, в городе приостанавливается работа кружков, секций и клубов, за исключением спортивных и образовательных программ. Вводятся дополнительные требования к допуску посетителей в театры и другие учреждения культуры, концертные залы и кинотеатры. Залы разрешено наполнять не более чем наполовину.

Предпринимателей обязуют перевести работников старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим работы. Для пожилых людей вводится режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что замглавы Минздрава России и помощник министра командированы в Петербург из-за роста заражений коронавирусом COVID-19.