Замглавы Минздрава России и помощник министра командированы в Петербург из-за роста заражений коронавирусом COVID-19

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8 ноября 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Первый замминистра здравоохранения России Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева в воскресенье, 8 ноября, командированы в Санкт-Петербург в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

За последние сутки в Петербурге впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа выявили более 1,3 тысяч, 1331, случай заражения COVID-19. Согласно подсчётам ТАСС, коэффициент распространения коронавируса в Санкт-Петербурге поднялся до 1,28 и находится на максимальной отметке с 8 октября. Всего в Петербурге зарегистрировано 70 023 случая COVID-19.

По данным пресс-службы Минздрава, специалисты ведомства направлены ддя оказания организационно-методической поддержки властям Петербурга.

В начале ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов всттечался с президентом РФ Владимиром Путиным и докладывал о ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба на 8 ноября, в России за 24 часа выявлено 20 498 человек с коронавирусной инфекцией нового типа.