В иркутском приюте животных умерщвляли путём замораживания

Аргументы Недели → Общество 13+

11 ноября 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Нашумевший приют для животных «Пять звёзд» находится в 13 километрах от Иркутска в посёлке Карлук. Зоозащитники в ходе проверки обнаружили, что в приюте собак убивали в морозильных ящиках. Рядом с ними находились ещё несколько мешков, в которых были обнаружены трупы незамороженных собак.



Некоторых животных забивали ударами после отлова. По заявлениям работников, собаки в основном умирают после отлова самостоятельно. В приют на специальном автомобиле привозят чаще всего уже трупы животных.



Приют «Пять звёзд» имеет множество наград и благодарностей, согласно информации с официального сайта. Там же указано, что организация производит отлов посредством иммобилизации. Ловец стреляет через трубку шприцом с расслабляющим веществом. Обездвиженное животное переносится в машину.



Отлов одного животного стоит минимум 5000 рублей. Согласно правилам, помимо отлова в центре проводится кастрация, стерилизация, профилактика заболеваний. Дополнительно компания предлагает услуги по эвтаназии, захоронению и кремации. Но после проверки выяснилось, что в приют поступают только единицы животных, где они умирают от голода, инфекционных заболеваний и обезвоживания.



В этом году приют заключил контракт на 20 миллионов рублей. Правда, выполнять условия контракта не собирались. В вольерах большая скученность собак, которые сидели без дневного света в антисанитарных условиях. Зоозащитное общество смогло изъять животных из приюта, в отношении которого сейчас проводится проверка правоохранительными органами.



