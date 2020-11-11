Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев объяснил запрет на браки мусульман с иноверцами

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11 ноября 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Соборная мечеть в Майкопе. Фото: сайт ДУМ РА и КК

Богословское заключение Духовного управления мусульман России о недопустимости межконфессиональных браков является общеизвестной истиной в исламе. Так муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев разъяснил запрет на браки мусульман с иноверцами.

По словам муфтия Чечни, такие браки вообще не разрешали, для того, чтобы запрещать. По мнению Межиева, давно известно, "что в исламе никах (бракосочетание) с немусульманкой запрещен". Он подчеркнул, что "нет никакой необходимости это обсуждать и говорить об этом, никаких споров и разногласий в этом вопросе нет".

Ранее Совет улемов Духовного управления мусульман назвал недопустимыми межконфессиональные браки мусульман в Российской Федерации, в том числе с представительницами "людей Писания" (христианками, иудейками). Браки между мужчиной и женщиной возможны лишь в исключительных случаях — только по решению местного муфтия, если женщина последует "предписаниям священного Корана", фактически откажется от своей веры.

Отметим, Совет улемов Духовного управления мусульман Татарстана не поддержал заявление ДУМ России о недопустимости браков мусульман с иноверцами